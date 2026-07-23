Milano Marittima si prepara ad accogliere il Vip Master 2026, evento che si svolgerà domani e sabato. Sul campo si alterneranno numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo, tra cui anche Valeria Marini. La manifestazione trasformerà la Riviera in un palcoscenico nazionale, con una parata di ospiti di rilievo. L’evento combina sport e intrattenimento, attirando pubblico e media. La regione si anima con questa iniziativa che richiama attenzione su tutto il territorio.

L’attesa è ormai terminata e Milano Marittima è pronta ad accendere l’estate con il Vip Master 2026. L’evento dell’estate romagnola, come qualcuno lo ha ribattezzato, in programma domani e sabato, tra sport, spettacolo e una parata di big dello sport e dello showbiz che trasformerà la Riviera in un palcoscenico nazionale di assoluto prestigioso. Ve lo avevamo anticipato nelle ultime settimane. Ebbene sì.. Due serate ricchissime tra premiazioni, buffet esclusivi e la grande festa finale al Paparazzi 242, cuore mondano dell’evento, autentico headquarter della kermesse targata Patrick Baldassari. Il Vip Master 2026 scatterà domani alle 20.30 con le prime sfide sui campi di Via J. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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© Danielebartocciblog.it - Vip Master 2026: al tennis vip di Milano Marittima anche Valeria Marini

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