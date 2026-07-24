Violenza sulle donne lo studio sulle sopravvissute | si ammalano di più di cancro patologie cardiache e neurodegenerative

Uno studio indica che le donne sopravvissute a violenze subiscono più frequentemente di cancro, malattie cardiache e neurodegenerative rispetto ad altre. A queste si aggiungono anche diabete, emicrania e ulcere. Le patologie si manifestano con maggiore incidenza rispetto alla popolazione generale. Lo studio si concentra su queste differenze di salute tra donne che hanno subito violenza e altre.

Le donne sopravvissute alla violenza si ammalano di più di cancro, patologie cardiache e neurodegenerative, ma anche diabete, emicrania, ulcera. Parte da qui la ricerca rivoluzionaria multidisciplinare dell’Università di Padova, il progetto Wish “Women Intimate Shelter” del Dipartimento di Scienze Biomediche, che sta studiando le conseguenze fisiopatologiche della violenza (anche psicologica e economica) sul corpo e la salute delle donne e i meccanismi che sono alla base del danno. A capo della ricerca, Jacopo Agrimi specializzato in fisiologia cuore-cervello e in psicobiologia dello stress, con Nazareno Paolocci, neurobiologo pioniere della ricerca sullo scompenso cardiaco. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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