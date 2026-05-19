Violenza economica sulle donne | apre lo sportello che previene riconosce e contrasta il fenomeno

A Foggia è stato inaugurato uno sportello dedicato alla violenza economica sulle donne, risultato di un accordo tra Lia Aps e Confesercenti Foggia. Secondo i dati Istat più recenti, il 39,7% delle donne italiane ha subito forme di violenza economica. Lo sportello ha l’obiettivo di fornire supporto e assistenza alle donne coinvolte in questa forma di violenza, con l’intento di riconoscerla e contrastarla. La struttura si inserisce in un percorso di prevenzione e tutela per le vittime.

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