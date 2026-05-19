Violenza economica sulle donne | apre lo sportello che previene riconosce e contrasta il fenomeno
A Foggia è stato inaugurato uno sportello dedicato alla violenza economica sulle donne, risultato di un accordo tra Lia Aps e Confesercenti Foggia. Secondo i dati Istat più recenti, il 39,7% delle donne italiane ha subito forme di violenza economica. Lo sportello ha l’obiettivo di fornire supporto e assistenza alle donne coinvolte in questa forma di violenza, con l’intento di riconoscerla e contrastarla. La struttura si inserisce in un percorso di prevenzione e tutela per le vittime.
A Foggia apre lo sportello sulla violenza economica sulle donne da un accordo tra Lia Aps e Confesercenti Foggia e secondo gli ultimi dati Istat, il 39,7% delle donne ne è vittima.Per affrontarne la complessità della misurazione l’Istat ha introdotto l’utilizzo della SEA-2 (Scale of Economic. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Violenza sulle Donne: Insegnare agli Uomini
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