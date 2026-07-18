Creatina e tumori visto per la prima volta l’effetto sulle cellule che combattono il cancro | lo studio UCLA
Uno studio dell'Università della California ha rilevato che la creatina aumenta l’attività delle cellule immunitarie coinvolte nella lotta contro i tumori. Le cellule riconoscono e attivano processi di distruzione delle cellule cancerose più efficacemente in presenza di creatina. La ricerca si concentra sugli effetti diretti della sostanza sulle cellule immunitarie, senza analizzare ancora l’impatto sui tessuti tumorali stessi.
La creatina potenzia l’attività delle cellule che riconoscono i tumori e attivano i meccanismi di distruzione del cancro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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