Due ragazzi di Angri sono stati condannati a cinque anni di reclusione dal Tribunale per i Minorenni di Salerno per aver commesso una violenza sessuale su una 16enne in una spiaggia del Cilento. La sentenza è stata emessa dopo il processo in cui sono stati riconosciuti colpevoli di aver aggredito la ragazza. La vicenda risale a un episodio avvenuto in un'area balneare della zona.

Cinque anni di reclusione ciascuno. È la condanna inflitta dal Tribunale per i Minorenni di Salerno a due giovani di Angri accusati di violenza sessuale ai danni di una ragazza di 16 anni. I fatti risalgono alla notte di Ferragosto del 2025 e sarebbero avvenuti a Santa Maria di Castellabate, dove la giovane si trovava insieme a un gruppo di amici. La sentenza di primo grado arriva al termine dell’inchiesta coordinata dalla Procura per i Minorenni di Salerno e condotta dagli agenti della Squadra Mobile. Secondo la ricostruzione dell’accusa, quella sera la comitiva aveva raggiunto la spiaggia per trascorrere insieme la notte di Ferragosto e partecipare a un falò. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Violenza sessuale su 16enne in spiaggia nel Cilento, condannati a 5 anni due giovani di Angri

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Tentata violenza sessuale a Salerno: aggredisce una donna in spiaggia, arrestato dalla Polizia

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