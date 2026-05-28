Presunta violenza sessuale nel Cilento | sindaco chiede il rito abbreviato

Il sindaco ha richiesto il rito abbreviato nel procedimento per una presunta violenza sessuale avvenuta nel febbraio 2025 a Torraca. L’udienza preliminare si è svolta ieri mattina davanti al giudice del Tribunale di Lagonegro. La vicenda riguarda un’accusa ancora in fase di valutazione, senza ulteriori dettagli emersi durante l’udienza. La richiesta di rito abbreviato è stata presentata come parte del procedimento in corso.

Si è svolta ieri mattina davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Lagonegro la prima fase del procedimento giudiziario legato a una presunta violenza sessuale che sarebbe avvenuta nel febbraio del 2025 a Torraca. Nell’inchiesta risulta coinvolto il sindaco del comune. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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