Violenza sessuale di gruppo su una minorenne | giovani condannati a tre anni
Tre giovani sono stati condannati a tre anni di reclusione per aver commesso violenza sessuale di gruppo su una ragazza di 17 anni. La sentenza è stata emessa in seguito al processo relativo all’episodio avvenuto in una località non specificata. I giudici hanno riconosciuto le accuse di violenza sessuale e hanno disposto la condanna per i tre imputati. La vicenda riguarda un episodio che ha coinvolto una minorenne.
Sono stati condannati a 3 anni di reclusione tre giovani accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza di 17 anni. I fatti risalgono al 2023 e si erano consumati in un appartamento in Valbisagno, dove la giovane era stata indotta a bere alcolici fino a trovarsi in uno stato di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Violenze di gruppo su una ragazzina, in Appello cadono le accuse per 3 giovani
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