Violenza sessuale il legale della vittima chiede di riaprire l'inchiesta su Leonardo La Russa | Nuove prove

L'avvocato della giovane che aveva accusato di violenza sessuale il figlio del presidente del Senato e un amico ha chiesto la riapertura dell'inchiesta, sostenendo che sono emerse nuove fonti di prova. La richiesta è stata presentata dopo aver raccolto elementi che, secondo il legale, potrebbero influenzare l’indagine. La procura valuterà ora se procedere con una nuova fase di accertamenti o chiudere definitivamente il procedimento.

L'avvocato Stefano Benvenuto, legale della 22enne che aveva denunciato per violenza sessuale Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e l'amico Tommaso Gilardoni, ha presentato un'istanza per la riapertura dell'inchiesta perché ora ci sarebbero "nuove fonti di prova". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Andria - Violenza sessuale e maltrattamenti sulla compagna, arrestato 30enne

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