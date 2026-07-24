Caso La Russa jr il legale della giovane che denunciò la violenza sessuale chiede di riaprire il fascicolo | Emerse nuove fonti di prova

Una nuova consulenza tecnica sui file audio e video, ottenuta attraverso l’eliminazione dei cosiddetti «rumori di fondo», dimostrerebbe «in modo inoppugnabile» che la 22enne che denunciò Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e l’amico Tommaso Gilardoni di aver subito una violenza sessuale si trovava, al momento dei rapporti, in uno stato di « totale alterazione psicofisica », tale da renderla incapace di comprendere quanto stesse accadendo e di esprimere un consenso valido. Lo sostiene l’avvocato Stefano Benvenuto, legale della giovane. Sulla base della nuova analisi scientifica del materiale audio-video, il difensore ha depositato un’istanza con cui chiede alla Procura di Milano di domandare al giudice per le indagini preliminari la riapertura dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Open.online

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