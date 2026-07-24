Un avvocato ha chiesto di riaprire le indagini sulla denuncia di violenza sessuale presentata da una ragazza di 22 anni contro un uomo collegato a un politico di rilievo. La richiesta si basa su nuove prove ritenute rilevanti. La denuncia riguarda anche un amico dell’indagato. La procura ha ricevuto l’istanza e valuterà se procedere con ulteriori accertamenti. La difesa della giovane sostiene che le nuove evidenze possano cambiare il corso dell’inchiesta.

Milano, 24 luglio 2026 – L’avvocato Stefano Benvenuto, legale della 22enne che aveva denunciato per violenza sessuale Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, e l'amico Tommaso Gilardoni, ha presentato un'istanza presentata. Attraverso l’istanza il legale chiede, sulla base appunto di una consulenza scientifica sul materiale audio e video, alla Procura di Milano di formulare richiesta al gip di riapertura delle indagini. Stando a quanto sostenuto la consulenza tecnica, che ha eliminato i "rumori di fondo" dei file audio-video, dimostrerebbe "in modo inoppugnabile" che la ragazza nei dialoghi dava risposte... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legale ragazza chiede di riaprire le indagini su Leonardo Apache La Russa: “Nuove prove”

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