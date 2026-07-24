Un bambino di 9 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Borghetto Lodigiano, intorno alle 8. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni dei feriti. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Borghetto Lodigiano (Lodi), 24 luglio 2026 – Grave incidente stradale, nella mattinata di oggi, venerdì 24 luglio, a Borghetto Lodigiano. Intorno alle 8.20 tre automobili si sono scontrate, con estrema violenza, all'incrocio tra via Coppi e la strada provinciale 125. Pesanti i danni. L’impatto. Per cause ancora in fase di accertamento, l’incidente ha coinvolto una Mercedes, una Bmw e una Ford Puma. Il bilancio è di quattro persone ferite. Tra queste anche un bambino di 9 anni, per il quale è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso: il piccolo è stato trasferito all'ospedale Niguarda di Milano in codice giallo. Feriti anche due donne di 43 e 39 anni e un uomo di 38 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violento incidente a Borghetto: tra i feriti un bambino di 9 anni

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