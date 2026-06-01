Due auto si sono scontrate all’incrocio tra via delle Puglie e via Avellino, causando il ferimento di una donna e di un bambino di 6 anni. L’incidente è avvenuto pochi minuti fa e ha coinvolto due veicoli. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per i rilievi. Le condizioni delle persone coinvolte non sono state rese note.

Incidente stradale pochi minuti fa all’incrocio tra via delle Puglie e via Avellino, dove si sono scontrate due autovetture. Nel sinistro sono rimaste coinvolte una Fiat 500, a bordo della quale viaggiavano una donna e il figlio di 6 anni, e una Fiat Panda di servizio di Poste Italiane, condotta da un uomo di 26 anni. Ad avere la peggio sono stati la donna e il bambino, che hanno riportato ferite e sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Asse stradale Bn-Caserta, Mastella: “A 25 anni dalla Legge Obiettivo, ora. Consorzio Maleventum, frase in codice per avvisare di controlli: le accuse. VIDEO La Fortezza abbraccia la ‘famiglia imperfetta’, Trapanese: “Riconoscerla per evitare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incidente tra due auto in città: feriti una donna e un bambino di 6 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Modena, folle corsa dellauto sui passanti: 8 feriti, di cui 4 gravi

Notizie e thread social correlati

Incidente in via Messina Marine, scontro tra due auto e una moto: feriti un uomo e una donnaUn incidente si è verificato in via Messina Marine, coinvolgendo due auto e una moto.

Incidente tra due moto: un morto, feriti gravi un 16enne e una donna di 55 anniOggi a Mazzorno Sinistro, frazione di Adria, si è verificato un incidente tra due moto che ha causato un morto e due feriti gravi.

Temi più discussi: Incidente a Vigevano tra due auto in corso Aldo Moro; Scontro tra due auto, quattro feriti di cui uno grave; Incidente frontale tra due auto alimentate a gpl, dopo lo schianto scoppia l'incendio VIDEO; Scontro tra due auto in autostrada, un ferito.

Incidente sulla SS 51 a Longarone: tre auto coinvolte, un ferito e due ore di traffico bloccato x.com

Scontro tra due auto a Tor San Lorenzo: morto un ragazzo di 20 anni, 4 feritiUn 20enne ha perso la vita in un incidente con un'altra auto sul lungomare di Marina di Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea ... fanpage.it

Reggio Calabria, incidente sull’A2: tamponamento tra due auto, disagi al traffico | VIDEOMomenti di apprensione lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo, dove pochi minuti fa si è verificato un incidente stradale nel tratto compreso tra gli svincoli di Reggio Porto e Gallico, in direzione ... strettoweb.com

Incidente di tuffo tra gli alberi reddit