Incidente tra due auto in città | feriti una donna e un bambino di 6 anni

Da anteprima24.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due auto si sono scontrate all’incrocio tra via delle Puglie e via Avellino, causando il ferimento di una donna e di un bambino di 6 anni. L’incidente è avvenuto pochi minuti fa e ha coinvolto due veicoli. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per i rilievi. Le condizioni delle persone coinvolte non sono state rese note.

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Incidente stradale pochi minuti fa all’incrocio tra via delle Puglie e via Avellino, dove si sono scontrate due autovetture. Nel sinistro sono rimaste coinvolte una Fiat 500, a bordo della quale viaggiavano una donna e il figlio di 6 anni, e una Fiat Panda di servizio di Poste Italiane, condotta da un uomo di 26 anni. Ad avere la peggio sono stati la donna e il bambino, che hanno riportato ferite e sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Asse stradale Bn-Caserta, Mastella: “A 25 anni dalla Legge Obiettivo, ora. Consorzio Maleventum, frase in codice per avvisare di controlli: le accuse. VIDEO La Fortezza abbraccia la ‘famiglia imperfetta’, Trapanese: “Riconoscerla per evitare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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