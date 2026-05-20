Violento incidente tra auto due feriti | strada chiusa poi riaperta e traffico in tilt
Nella mattinata di mercoledì 20, lungo la strada statale 16 Adriatica, si è verificato un incidente tra due veicoli che ha coinvolto due persone rimaste ferite. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i soccorsi e i rilievi, causando disagi e un conseguente aumento del traffico congestionato. La riapertura della carreggiata è avvenuta nel corso della mattinata, riportando la situazione alla normalità. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità.
Violento incidente e strada chiusa. E’ quanto è accaduto nella mattinata di mercoledì 20, lungo la Ss16 Adriatica. Secondo quanto si apprende, all’altezza del chilometro 106, infatti, due auto si sono scontrate: sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 che hanno preso in cura i. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
SCHIANTO ALL'INCROCIO FRA VIA CARNARO E CASALE: 7 FERITI, TRAFFICO IN TILT | 08/01/2026
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