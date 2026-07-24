Un insegnante ha dichiarato di aver subito critiche che lo hanno ferito, ma di mantenere il ruolo di professore e di non potersi scusare con accuse anonime. Ha sottolineato che la scuola deve rimanere gratuita. A quasi vent’anni dall’inizio della carriera, ha descritto il cambiamento nel sistema scolastico come un collage di elementi molto diversi tra loro, rendendo difficile per chi ha iniziato anni fa riconoscere l’attuale realtà.

Sono passati quasi vent'anni dall'inizio della sua carriera. Se dovesse scattare una fotografia di questo percorso, come descriverebbe il cambiamento della scuola e il suo? «Sarebbe un'immagine composta da tanti pezzi, talmente diversi tra loro che una persona del passato faticherebbe a comprenderli. In questo periodo la scuola è cambiata in modo straordinario. Ho iniziato a insegnare nel 2007 con un registro cartaceo e oggi ci troviamo a confrontarci con l'intelligenza artificiale generativa. In vent'anni è successo davvero di tutto e il cambiamento è stato incredibile. Anche io sono cambiato profondamente e oggi sento l'esigenza di esplorare nuove strade, sempre rimanendo nell'ambito dell'insegnamento». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Vincenzo Schettini: «Le critiche mi hanno ferito, ma resto un professore. Non posso scusarmi davanti ad accuse anonime. E la scuola deve restare gratuita»

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