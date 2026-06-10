Pantaleo Corvino ha tenuto una masterclass all’Università del Salento, partecipando come docente per un giorno nel corso di formazione per direttori. Ha commentato le critiche ricevute, affermando che le hanno ferito. Rispondendo a una domanda sul futuro, ha detto che i matrimoni si fanno in due. La lezione si è svolta in un’aula universitaria, con studenti presenti e domande rivolte all’ex dirigente.

Una masterclass di Pantaleo Corvino in Università del Salento. L'ormai ex dirigente del Lecce in cattedra per un giorno per gli studenti del Corso di Formazione per direttore sportivo, ospite del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Dopo un'introduzione del direttore del Dipartimento, Luigi Melica, Corvino - che pochi giorni fa ha annunciato la separazione dal Lecce - ha tenuto una lezione. Prima, però, è tornato sull'attualità. E si è aperto, come aveva già fatto nella conferenza stampa di mercoledì scorso. "Non sono nelle condizioni oggi di fare ancora questi risultati in sostenibilità, c'è bisogno di energia, quindi di un altro direttore. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - Pantaleo Corvino in cattedra in Unisalento. «Le critiche a Lecce mi hanno ferito. Futuro? I matrimoni si fanno in due»

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