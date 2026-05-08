L'ex centrocampista del Milan ha raccontato che lasciare il club gli ha causato un grande dolore, sottolineando di aver sempre dato il massimo durante il suo periodo in squadra. Ha aggiunto di essere rimasto colpito dalle critiche dei tifosi, che lo hanno ferito profondamente. Biglia ha ricordato i momenti trascorsi in maglia rossonera e ha parlato delle difficoltà incontrate nel gestire le reazioni esterne.

Arrivato al Milan il 16 agosto 2017 dopo quattro anni alla Lazio, Lucas Biglia fu acquistato per 17 milioni di euro più 3 di bonus, firmando un contratto triennale fino al 2020. Il club aveva investito una cifra importante per prelevarlo dai biancocelesti, ma l’impatto fu complicato. In rossonero, l'ex centrocampista argentino classe 1986 ha collezionato 70 presenze, impreziosite da 2 gol e 2 assist. Gli infortuni ne limitarono l’impiego, fino a relegarlo ai margini nella stagione 2019-2020. Al termine del contratto, il rinnovo non arrivò e le strade si separarono. Biglia è tornato a parlare della sua esperienza al Milan e lo ha fatto con parole profonde, che raccontano più il lato umano che quello sportivo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Biglia: “L’addio al Milan mi è costato tanto. Le critiche dei tifosi mi hanno ferito, ho sempre dato tutto”

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