Vince 5 milioni con un gratta e vinci da 20 euro | Non ci credeva è balzato in piedi e ha offerto da bere a tutti

Una persona ha vinto cinque milioni di euro con un gratta e vinci da 20 euro. Dopo aver scoperto la vincita, si è alzata in piedi e ha offerto da bere a tutti i presenti. La scena si è svolta in un luogo pubblico, attirando l’attenzione di chi era presente. L’uomo ha mostrato sorpresa per il premio, senza lasciare il locale. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra i testimoni.

Appena ha scoperto di aver vinto cinque milioni di euro e, invece di scappare via, ha fatto una cosa che in paese difficilmente dimenticheranno: ha offerto da bere a tutti i presenti. È iniziata così la festa al bar Luna di Peseggia, frazione di Scorzè, nel Veneziano, dove un fortunatissimo cliente ha centrato il premio massimo del gratta e vinci «Miliardario Maxi» da 20 euro. L'incredibile vincita è arrivata nel tardo pomeriggio di mercoledì. Il protagonista, un uomo di circa 55 anni, dopo aver consumato nel locale ha acquistato il tagliando senza immaginare che, sotto la patina argentata, si nascondesse il jackpot da cinque milioni di euro. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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VINCE 5 MILIONI CON UN 'GRATTA E VINCI' DA 20 EURO: LA FORTUNA BACIA UN OPERAIO | 23/07/2026

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