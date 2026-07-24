Un uomo di 55 anni ha vinto cinque milioni di euro con un gratta e vinci da 20 euro acquistato in un bar di Peseggia. La vincita ha scatenato festeggiamenti nel locale, con il 55enne che ha annunciato di offrire da bere a tutti. Mercoledì pomeriggio, nel centro del paese, si sono sentiti schiamazzi e urla provenire dal bar, attirando l’attenzione dei passanti.

SCORZÉ A chi fosse passato per Peseggia, mercoledì nel tardo pomeriggio, forse sarà capitato di sentire un boato, grida che si espandevano da un bar del centro e risuonavano fino alla strada. Erano urla di gioia incontenibile per una vincita al gratta e vinci che certo non capita di vedere tutti i giorni. Al Bar Luna un biglietto del gratta e vinci Miliardario Maxi da 20 euro ha fruttato una fortuna che si fa fatica a immaginare: cinque milioni, il massimo possibile. Tutto è successo in pochi istanti. Erano circa le 18, quando un uomo sui 55 anni si è presentato al bar Luna e dopo aver consumato ha deciso di giocare un biglietto, un Miliardario Maxi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Porta a casa cinque milioni di euro con un gratta e vinci da 20. Nel bar di Peseggia è festa. Il fortunato è un 55enne: «Offro da bere a tutti»

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Porta a casa 5 milioni di euro con un Gratta e vinci ma viene arrestato per stalking

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