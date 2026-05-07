Un cliente di passaggio ha vinto 2 milioni di euro con un gratta e vinci da 10 euro. L’uomo, visibilmente emozionato, ha tremato mentre scopriva il grosso premio. L’incasso è stato ottenuto con il biglietto denominato “Doppia Sfida Super”. L’evento si è verificato nel comune di Veggiano, in provincia di Padova, e ha portato grande sorpresa nel paese.

Padova, 7 maggio 2026 – La fortuna bacia Veggiano, un piccolo paese in provincia di Padova, grazie al Gratta e Vinci dove è stato centrato il premio massimo con il tagliando “ Doppia Sfida Super ” dal costo di 10 euro. La vincita milionaria con il gratta e vinci . La vincita, segnala Agimeg (agenzia di stampa specializzata nel settore delle scommesse e del gioco), è stata registrata presso la tabaccheria “ Rigoni Gianni ” in via Roma 21, dove un fortunato giocatore è riuscito a conquistare il premio massimo previsto dal biglietto che ammonta a 2 milioni di euro. L’emozione della vincita raccontata dal proprietario della tabaccheria .🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vince 2 milioni con un gratta e vinci da 10 euro. “Un cliente di passaggio, tremava dall’emozione”

DUE MILIONI DI EURO CON UN GRATTA E VINCI DA 20 EURO | 21/11/2025

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