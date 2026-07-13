Incidente ad Afragola 17enne grave al Cardarelli dopo lo scontro tra scooter e auto

Una ragazza di 17 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale ad Afragola, dopo lo scontro tra uno scooter e un’auto. La giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Cardarelli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche sull’accaduto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Grave incidente stradale ad Afragola, dove una ragazza di 17 anni è rimasta seriamente ferita in seguito a uno scontro tra uno scooter e un'autovettura. La giovane, che viaggiava come passeggera sul mezzo a due ruote, è attualmente ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli di Napoli. Lo schianto si è verificato nella tarda serata di ieri, domenica 12 luglio, in via Benedetto Croce, ad Afragola. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, lo scooter sul quale viaggiava la 17enne si sarebbe scontrato con un'automobile per cause ancora da accertare. La giovane è stata soccorsa e trasportata inizialmente al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori di Acerra. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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