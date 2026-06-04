Un ragazzo di 17 anni è stato trovato senza vita tra i binari ferroviari tra Sestri Levante e Riva Trigoso, in Liguria. La scomparsa era stata segnalata ieri, e le ricerche sono durate tutta la notte. La polizia ha confermato l’investimento da parte di un treno, senza ulteriori dettagli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulle circostanze.

È finita in tragedia la ricerca di un 17enne scomparso di casa da ieri nel levante ligure: il suo corpo è stato rinvenuto tra i binari ferroviari nel tratto tra Sestri Levante e Riva Trigoso (Genova). Le ricerche sono state svolte dai carabinieri e dai vigili del fuoco su segnalazione della famiglia, poi la notte scorsa gli operai impegnati in lavori notturni lungo la linea a poche centinaia di metri dalla stazione di Riva Trigoso hanno scoperto il cadavere. La Polfer sta indagando per individuare il convoglio che ha travolto il giovane, nello stesso tempo si sta indagando sulle cause dell’allontanamento del ragazzo. Fermato il traffico ferroviario in entrambe le direzioni con ritardi accumulati di 40 minuti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tragedia in Liguria, 17enne muore dopo essere stato investito da un treno

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