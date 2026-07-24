Il Villa San Martino, che ha concluso la stagione 2025-26 al quarto posto con 44 punti, ha confermato l’allenatore Matteo Crisantemi. La società sta lavorando alla formazione della rosa per la prossima stagione di Promozione.

Dopo aver terminato la stazione 2025-26 al quarto posto (44 punti assieme alla Montemarcianese) il Villa San Martino (Promozione) ha confermato mister Matteo Crisantemi e si è messa al lavoro per allestire la rosa in vista del prossimo torneo. Mister Crisantemi soddisfatto del mercato? "Sì, sono soddisfatto. Avevamo chiaro dove intervenire e lo abbiamo fatto con precisione, senza snaturare il gruppo che la scorsa stagione ha ottenuto il miglior piazzamento della storia del Villa in Promozione. Abbiamo mantenuto la spina dorsale della squadra e gli innesti sono funzionali alla nostra identità: profili motivati, con caratteristiche precise che ci mancavano e con grande disponibilità al lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Villa San Martino prepara la rosa e conferma mister Crisantemi

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