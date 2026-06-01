Samuele Campinoti e Daniele Quarta, entrambi di San Martino in Catiana, hanno vinto per il terzo anno consecutivo il Palio dei barchini a Castelfranco. La loro vittoria è avvenuta nel contesto di una gara che si svolge nel quartiere di San Martino, dove si è anche celebrato il tradizionale “cencio” dei barchini. A San Bartolomeo si è invece svolto un mini palio con una rosa come premio.

CASTELFRANCO Gli invincibili. Samuele Campinoti e Daniele Quarta di San Martino in Catiana dal 2022 tagliano per primi il traguardo del Palio dei barchini di Castelfranco. Ed è successo anche ieri. La contrada del presidente Tiziano Salvadori conquista definitivamente il cencio. Quindici su quaranta per San Martino. Alla fine è l’apoteosi del popolo arancioverde. Il palio è equilibrato fino alla curva Duranti dove San Michele (Alessandro Trivella e Jonny Di Maria) finisce contro il cordolo e San Bartolomeo (Luca Spagli e Tommaso Stefanelli) tampona il barchino giallonero. Si scatena la lotta a due tra San Martino e San Pietro (Alessandro Mariotti e Iglen Hysay), ma l’equipaggio arancioverde riesce a mantenere la testa della corsa per tutti i tre giri e trionfa su San Pietro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - A San Martino il cencio dei barchini. Campinoti e Quarta fanno tris. A San Bartolomeo mini palio e rosa

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