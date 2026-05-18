Trionfo del Carnevale Villa San Martino vince la cursa

Il Carnevale di Villa San Martino si è concluso con una vittoria nel tradizionale evento chiamato “cursa all’anello”. La competizione si è svolta in modo spettacolare, attirando numerosi spettatori e partecipanti. La gara, che prevede il passaggio di un anello attraverso un percorso preciso, ha visto il quartiere vincitore trionfare davanti agli altri partecipanti. La giornata ha registrato un grande interesse da parte della comunità locale, con un’atmosfera di festa e allegria.

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Con una "cursa all’anello" super spettacolare e che ha dato la palma del vincitore al quartiere di Villa San Martino, ieri al Campaccio di Fossombrone si è chiusa in gran spolvero la 24ª edizione del Trionfo del Carnevale, rievocazione storica che ricorda una splendido episodio di mecenatismo rinascimentale. Nel 1559 il cardinale Giulio Della Rovere decise di trascorrere il carnevale a Fossombrone. Per l’occasione organizzò diverse “immascherate“, ovvero sfilate in maschera e tra gli eventi organizzati ci fu anche la “cursa“, che consisteva nell’infilare un piccolo anello sospeso lancia in resta, a cavallo. Un’impresa non da poco. Ieri, al... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trionfo del Carnevale Villa San Martino vince la “cursa“ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Veneto: Guida a Venezia, Dolomiti, Ville Palladiane e Colline del Prosecco, Viaggio tra Arte e Gusto Sullo stesso argomento Leggi anche: Il Lunano vince, altri tre punti preziosissimi. Villa San Martino corsaro sul campo del Vismara La personalità di Leonora Gonzaga dominerà sul Trionfo del CarnevaleCom’è tradizione, il Trionfo del Carnevale, la rievocazione storica che in questa edizione 2026 durerà tre giorni (da domani a domenica) ogni anno... Trionfo del Carnevale Villa San Martino vince la cursaCon una cursa all’anello super spettacolare e che ha dato la palma del vincitore al quartiere di Villa San Martino, ieri al Campaccio di Fossombrone si è chiusa in gran spolvero la 24ª edizione del ... ilrestodelcarlino.it Domani il Trionfo del Carnevale tra divertimento e storia vissutaLa giornata conclusiva era stata rinviata per il maltempo. Da mezzogiorno si trasforma. il centro di Fossombrone. ilrestodelcarlino.it