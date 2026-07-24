villa pizzetti la riabilitazione nel degrado

Il Servizio di Riabilitazione Funzionale di Villa Pizzetti a Grosseto si trova in condizioni di degrado, con problemi strutturali e igienici. Le criticità sono state ignorate per lungo tempo, nonostante i disagi legati ai lavori dell’ospedale di Comunità nelle vicinanze. La situazione è stata segnalata come insostenibile e non più tollerabile.

GROSSETO "Abbiamo fatto colpevolmente passare in silenzio i disagi legati ai lavori dell’adiacente ospedale di Comunità, ma ora la misura è colma. Il Servizio di Riabilitazione Funzionale di Villa Pizzetti, a Grosseto, versa in condizioni strutturali e igieniche che non sono più tollerabili". È quanto denuncia con fermezza l’ Usb Pubblico Impiego Sanità Toscana, che accende i riflettori su un quadro di trascuratezza denunciato da tempo ma rimasto, finora, senza risposte concrete. "Locali scarsamente illuminati, stanze prive di finestre – si legge nella nota - o non separate adeguatamente dagli spazi comuni, infissi deteriorati che permettono... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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