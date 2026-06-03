Decesso nel centro riabilitazione | figli risarciti

Un paziente dimesso dall’ospedale è morto pochi giorni dopo nel centro di riabilitazione. I figli hanno ricevuto un risarcimento di grandi dimensioni.

Dimesso da pochi giorni dall’ospedale, muore nel centro di riabilitazione. Maxi risarcimento ai figli. È la storia di un 73enne fiorentino, deceduto nel 2021. A oltre cinque anni di distanza dai fatti, il tribunale di Firenze – quarta sezione civile – ha riconosciuto ai due figli della vittima circa 100mila euro di indennizzo. L’uomo era affetto da molti anni da artrite reumatoide: in occasione di un ricovero all’ospedale Torregalli, fu sottoposto a due interventi chirurgici e successivamente trasferito presso una nota struttura di riabilitazione fisioterapica. Al momento del trasferimento, secondo i due figli, il padre era in condizioni discrete. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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