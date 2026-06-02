Molise | oltre 22 milioni per la riabilitazione nel 2026
Nel 2026, il Molise riceverà oltre 22 milioni di euro per interventi di riabilitazione. La ripartizione prevede fondi destinati ai servizi domiciliari per i cittadini e alle strutture private accreditate. Le modalità di distribuzione e le strutture coinvolte non sono ancora state definite. La Regione ha annunciato il finanziamento senza specificare i criteri di assegnazione né i dettagli sul piano di intervento.
? Domande chiave Come cambieranno i servizi domiciliari per i cittadini molisani?. Quali strutture private accreditate riceveranno la quota dei fondi?. Perché questo stanziamento dovrebbe fermare la fuga dei pazienti fuori regione?. Chi gestirà concretamente l'integrazione tra ospedali e assistenza territoriale?.? In Breve Commissari Marco Bonamico e Ulisse Di Giacomo firmano il decreto per il 2026. Fondi destinati a erogatori privati accreditati con il Servizio sanitario regionale. Copertura estesa a trattamenti ambulatoriali, domiciliari e prestazioni residenziali extraospedaliere. Obiettivo riduzione mobilità sanitaria passiva per trattenere i pazienti in Molise. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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