Villa Frescot, residenza storica degli Agnelli, è in vendita. La proprietà si trova sulla collina di San Vito, a dieci minuti dal centro di Torino, e comprende più di tre ettari di parco privato. Sono stati pubblicati un video e fotografie della dimora, che si affaccia sulla campagna circostante. La villa, immersa nel verde, si presenta come un edificio di pregio con ampi spazi esterni.

Incastonata nella quiete della collina di San Vito, a soli dieci minuti dal centro di Torino, Villa Frescot è immersa in oltre tre ettari di parco privato. Il parco rappresenta uno degli elementi più straordinari della proprietà. Disegnato dal celebre paesaggista inglese Russell Page, è un esempio di armonia tra paesaggio e progetto: un giardino costruito attraverso prospettive, percorsi e scorci studiati per accompagnare lo sguardo verso la città e le montagne. Ogni angolo racconta una storia diversa, in un equilibrio tra geometrie eleganti e spontaneità della natura. Tra i luoghi più suggestivi della tenuta si trova il Belvedere, un punto panoramico riservato da cui si apre una vista spettacolare su Torino e sull’arco alpino. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Villa Frescot, la dimora degli Agnelli, cerca un nuovo proprietario. Qui il video e le foto

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The Agnelli Family Lifestyle: Inside Italys Most Powerful Luxury Dynasty

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