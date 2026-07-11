Villa Frescot la storica dimora della famiglia Agnelli in vendita su Sotheby’s | 29 camere e 15 bagni Quanto costa – Il video

Una villa ottocentesca sulle colline di Torino, con 29 camere e 15 bagni, è in vendita tramite Sotheby’s. La proprietà si estende su oltre 1.200 metri quadrati, comprensivi di dépendance e autorimessa. La residenza principale, che fu abitata da una famiglia nota nel mondo degli affari fino al 2003, non ha ancora trovato un acquirente. La dimora, ancora disponibile sul mercato, conserva elementi storici e architettonici dell’epoca.

Ventinove camere, quindici bagni, oltre 1.200 metri quadrati di superficie nella residenza principale, oltre a dépendance e autorimessa. È ancora in cerca di un acquirente Villa Frescot, la dimora ottocentesca sulle colline di Torino dove Gianni Agnelli visse insieme alla moglie Marella fino alla sua morte, nel gennaio 2003. La novità è che l’incarico per la vendita è stato affidato a Sotheby’s, società specializzata nell’immobiliare di lusso, che ha rilanciato l’immobile con un annuncio sui social e un video degli interni. Il prezzo resta riservato, ma le stime di mercato lo collocano tra i sei e i dieci milioni di euro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italy Sotheby's Realty (@sothebysrealtyitaly) La villa sul mercato da tre anni. 🔗 Leggi su Open.online

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Villa Migone Genova una dimora storica che custodisce intatti ambienti originali e arredi d'epoca

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Villa Frescot degli Agnelli in vendita su Sotheby’s e le altre pillole del giornoVilla Frescot, storica residenza della famiglia Agnelli sulle colline torinesi, è in vendita su Sotheby’s.

Angelina Jolie ha messo in vendita la sua villa - mille metri quadrati, 6 camere da letto, 10 bagni, piscina. Per comprarla bastano 30 milioni di dollari...Una villa di mille metri quadrati con sei camere da letto, dieci bagni e una piscina è stata messa in vendita da parte di un’attrice nota.

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Villa Frescot, storica dimora torinese della famiglia #Agnelli, resta in vendita e passa a Sotheby’s. La tenuta conta 29 camere, 15 bagni e oltre 2.200 metri quadrati; il prezzo è riservato, con stime tra circa 6 e 10 milioni. x.com

Villa Frescot, in vendita la storica dimora della famiglia Agnelli: 29 camere, 15 bagni e dépendance. Quanto costaVentinove camere, quindici bagni, oltre 1.200 metri quadrati solo per la residenza principale, più dépendance e autorimessa. Villa Frescot, ... msn.com

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