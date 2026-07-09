Villa Frescot, storica residenza della famiglia Agnelli sulle colline torinesi, è in vendita su Sotheby’s. La villa, dove l’Avvocato Gianni è deceduto nel 2003, è stata messa sul mercato durante le alte temperature estive. La proprietà fa parte delle ville storiche della zona e viene offerta attraverso l’asta internazionale. Nessun dettaglio sui prezzi o sui proprietari attuali è stato comunicato. La vendita è stata annunciata senza ulteriori specifiche.

Con queste temperature canicolari, ci vuole un po’ di Frescot. Cioè Villa Frescot, la storica casa della famiglia Agnelli sulle colline torinesi, dove l’ Avvocato Gianni è morto nel 2003. La novità è che la vendita della dimora ottocentesca è stata affidata alla società immobiliare di lusso Sotheby’s, perché fin qui, nei quasi tre anni in cui è rimasta sul mercato, di offerte concrete ne sono arrivate pochine, e di sicuro lontane da quanto richiesto: si era parlato inizialmente di 10 milioni, poi a quanto pare scesi a 6. Tra gli interessati si vociferava ci fosse Tam?m bin?amad Al Thani, emiro del Qatar a capo del consiglio di amministrazione di Qatar Investment Authority, fondo da 600 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Villa Frescot degli Agnelli in vendita su Sotheby’s e le altre pillole del giorno

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