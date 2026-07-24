Vigilanti armati sono stati schierati durante le ore notturne per sorvegliare i bus turistici parcheggiati vicino allo stadio comunale. La misura mira a prevenire atti di vandalismo e furti che si sono verificati in questa zona. La presenza di personale armato si aggiunge alle consuete operazioni di controllo, con il fine di tutelare i mezzi e garantire la sicurezza degli utenti. Nessun altro dettaglio sui tempi o sui responsabili degli episodi è stato comunicato.

Montecatini Terme (Pistoia), 24 luglio 2026 – Vigilanza armata nella zona dello stadio comunale Mariotti per la prevenzione e la repressione degli episodi legati agli atti di vandalismo e ai furti ai danni dei bus turistici in sosta. È questa la risposta agli episodi che, nelle ultime settimane, hanno colpito ripetutamente i mezzi su cui viaggiano i gruppi. La società Montecatini Parcheggi & Servizi, su preciso indirizzo dell’amministrazione comunale, azionista unico della partecipata, ha formalizzato l’affidamento di un nuovo servizio di vigilanza privata. L’area destinata al parcheggio dei pullman sarà presidiata durante le ore notturne da personale specializzato, e armato, al fine di garantire l’incolumità dei mezzi e scoraggiare le incursioni di malintenzionati che hanno preso di mira la zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vigilanti armati per sorvegliare i bus turistici di notte

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