Un'azienda di trasporti ha dichiarato di opporsi al divieto di transito sui bus turistici lungo la Statale Amalfitana. La richiesta riguarda specificamente l’accesso a questa strada, nota per i suoi paesaggi e le sue curve strette. La questione riguarda restrizioni che potrebbero influenzare il traffico e le attività turistiche della zona. La decisione finale non è ancora stata presa e il dibattito prosegue tra le parti coinvolte.

Pozzuoli: la città flegrea si candida a Capitale dell’Arte Contemporanea 2028 con il progetto sulle “fragilità creative” NAPOLI – “Vietare il transito ai bus turistici nel pieno della stagione estiva, senza tenere conto delle migliaia di turisti italiani e stranieri che hanno già programmato il proprio soggiorno in Costiera, del lavoro svolto per mesi da tour operator e agenzie di viaggio e degli investimenti sostenuti dalle imprese del territorio, è una scelta semplicemente inaccettabile”. Lo dichiarano Francesco Artusa, presidente nazionale di Sistema Trasporti, e Amedeo Conte, presidente di Sistema Trasporti Campania. “Un provvedimento... 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Bus turistici, Artusa (Sistema Trasporti): “No al divieto di transito sulla Statale Amalfitana”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Spiaggia Balnea, rubato il divieto di transito sulla discesa per disabiliQuesta mattina, nell’area Balnea a Salerno, è stata trovata scomparsa la segnaletica verticale che impediva il transito dei motocicli sulla discesa...

Costiera Amalfitana, dal 1° giugno tornano le targhe alterne sulla Statale 163Dal primo giugno sono riprese le targhe alterne sulla Statale 163 in Costiera Amalfitana.

Bus turistici, Artusa (Sistema Trasporti): No al divieto di transito sulla Statale Amalfitana. Decisione inaccettabile, serve subito un tavolo tecnicoIl presidente di Sistema Trasporti, Francesco Artusa, insieme ad Amedeo Conte, presidente Sistema Trasporti Campania, esprime ferma contrarietà all’ordinanza emanata dalla Provincia di Salerno che, a ... salernotoday.it

Bus turistici, c’è la stretta vera. Tariffe più care e nuove aree sosta: Così tuteliamo strade e fiorentiniCon i lavori in piazza Vittorio Veneto cambia il principale punto di arrivo dei torpedoni. Gli stalli andranno prenotati su un’app. Confronto aperto con le associazioni di categoria. lanazione.it