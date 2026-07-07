Cna Fita Toscana ha espresso preoccupazione per l'aumento delle tariffe di entrata dei bus turistici a Firenze, considerandolo un provvedimento che penalizza le imprese del settore. La confederazione ha criticato il metodo utilizzato per attuare questa modifica, senza specificare ulteriori dettagli sulla procedura. La questione riguarda le tariffe applicate ai veicoli provenienti da fuori città, che sono state aumentate recentemente.

Firenze, 7 luglio 2026 – L' aumento delle tariffe di entrata dei bus turistici a Firenze preoccupa Cna Fita Toscana che, in particolare, critica il metodo dell'operazione. Secondo Cna Fita Toscana “apportare l’aumento delle tariffe nel mese di settembre, in un’unica soluzione a stagione in corso, rischia di scaricarne interamente il costo sulle imprese. In questo periodo dell’anno servizi e contratti con i tour operator sono già stati stipulati e non è possibile una modifica delle cifre pattuite”. Da Cna Fita Toscana si fa presente che “il Comune di Firenze era a conoscenza della situazione perché più volte le associazioni di categoria hanno... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Tariffe per i bus turistici a Firenze, Cna Fita Toscana: “Imprese penalizzate”

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