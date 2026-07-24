Due attrici, Daniela Morozzi e Beatrice Niccolai, si esibiranno con lo spettacolo ‘Le nostre donne siamo noi’ alla Baracchina sul Lago di Montelleri, nel comune di Vicchio. L’evento fa parte della programmazione dell’Estate sul Lago, che si svolge in questa località. La rappresentazione si terrà durante la serata del 24 luglio 2026. La manifestazione continua a coinvolgere il pubblico con appuntamenti dedicati alla cultura e alla poesia.

Firenze, 24 luglio 2026 - Continua il successo dell'Estate sul Lago presso La Baracchina sul Lago di Montelleri a Vicchio. Nel prossimo appuntamento, la poesia tornerà ad essere protagonista. Sabato 25 luglio la poetessa Beatrice Niccolai, già applaudita lo scorso 11 luglio, e Daniela Morozzi, nota e apprezzatissima attrice e divulgatrice, ci condurranno in un viaggio emozionale attraverso la poesia al femminile, dal titolo " Le nostre donne siamo noi". L'evento, patrocinato dal Comune di Vicchio, è organizzato dall'Associazione E20 – Eccezionali eventi e dalla Pro Loco di Vicchio, con la collaborazione della Sezione Soci Coop di Borgo San Lorenzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vicchio, Daniela Morozzi e Beatrice Niccolai in scena con ‘Le nostre donne siamo noi’

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