Libri sotto le stelle | Daniela Morozzi e il viaggio letterario in terra di Mugello

Notizia in breve

Il 17 luglio 2026 si è svolto l’evento “Libri sotto le stelle” in Mugello, promosso da Daniela Morozzi. L’iniziativa ha coinvolto il pubblico in un viaggio letterario all’aperto, con letture e incontri dedicati ai libri. L’obiettivo dichiarato è stato creare uno spazio di confronto e condivisione, trasformando un momento di fragilità in occasione di dialogo e ascolto tra i partecipanti. Non sono stati riportati altri dettagli sui contenuti o sul numero di partecipanti.