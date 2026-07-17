Libri sotto le stelle | Daniela Morozzi e il viaggio letterario in terra di Mugello
Il 17 luglio 2026 si è svolto l’evento “Libri sotto le stelle” in Mugello, promosso da Daniela Morozzi. L’iniziativa ha coinvolto il pubblico in un viaggio letterario all’aperto, con letture e incontri dedicati ai libri. L’obiettivo dichiarato è stato creare uno spazio di confronto e condivisione, trasformando un momento di fragilità in occasione di dialogo e ascolto tra i partecipanti. Non sono stati riportati altri dettagli sui contenuti o sul numero di partecipanti.
Firenze, 17 luglio 2026 - Un atto di comunità. Per trasformare il tempo fragile che viviamo in un momento consolidato di dialogo, ascolto e immaginazione. Per questo, la seconda edizione di "Libri sotto le stelle" non è stata pensata solo come un percorso alla scoperta di cortili, musei, piazze e palazzi storici nel cuore del Mugello, ma immaginata per favorire il confronto sulle criticità del presente - dalle guerre alla crisi climatica, dallo sfruttamento del lavoro alle relazioni tossiche - nella prospettiva di costruire un futuro diverso. La manifestazione, organizzata dalla compagnia teatrale Catalyst e l'associazione Lo Stanzone delle... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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