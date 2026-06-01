Beatrice aveva due anni E noi non possiamo limitarci a dire che siamo sconvolti

Due anni. Bastano queste due parole per capire perché la morte di Beatrice faccia così male. Due anni sono l’età delle prime parole dette male, delle mani che cercano quelle della mamma per sentirsi al sicuro, delle ginocchia sbucciate che diventano un dramma e che un abbraccio riesce immediatamente a guarire. Due anni sono l’età in cui un bambino non sa difendersi da niente. Per questo le parole che emergono dall’inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, avvenuta il 9 febbraio scorso a Bordighera, non provocano soltanto indignazione. Provocano qualcosa di più profondo e difficile da descrivere: un senso di vergogna collettiva. Perché secondo quanto raccontato dalle sue sorelline, la bambina stava male. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Beatrice.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maria Teresa e Maria Beatrice DAustria Este. Due donne al tramonto della monarchia sacra.

Notizie e thread social correlati

Ragazzo di 13 anni accoltella l’insegnante: ma come possiamo educare i giovani, se noi adulti siamo allo sbando?Un episodio di cronaca recente ha visto un ragazzo di 13 anni aggredire un insegnante con un coltello.

Marion Cotillard: «Non è più credibile dire che le donne mentono. Noi attori? Siamo contaminati da notorietà, potere e soldi, ma una forma di purezza resiste»L’attrice francese ha dichiarato che non è più credibile affermare che le donne mentono, sottolineando che gli attori sono influenzati da notorietà,...

Temi più discussi: 'La madre di Bea ha assistito alle violenze senza muovere un dito'; Bimba morta a Bordighera, il racconto della sorella agli investigatori: Stava molto male; Il calvario di Beatrice, morta a 2 anni: nel cellulare foto della piccola con il volto tumefatto; Arrestato Manuel Iannuzzi, il compagno della madre di Beatrice. Nel suo telefono foto della piccola dopo i pestaggi.

Più la tenevi su e più la testa cadeva in avanti. Aveva tutto il corpo viola e le labbra viola. Già lì stava molto male. È uno dei passaggi più drammatici della testimonianza resa dalla sorella maggiore di Beatrice, la bambina di due anni morta il 9 febbraio scorso x.com

Beatrice, morta a 2 anni: la madre e il compagno dal Gip mercoledì. Il racconto delle sorellineSi svolgeranno dopodomani, mercoledì 3 giugno, gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello ed Emanuel Iannuzzi, indagati per la morte di Beatrice: la piccola, figlia della 43enne, a ... msn.com

Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Bordighera. Il racconto drammatico della sorellina: Il corpo era viola e stava molto maleLe parole della sorella maggiore di Beatrice, la bambina di due anni morta il 9 febbraio scorso nell’Imperiese, ... blitzquotidiano.it