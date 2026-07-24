Un articolo di Linkiesta Etc esplora la storia del teatro come la prima fabbrica di emozioni, concentrandosi sul ruolo della tecnologia emotiva nello spettacolo. Il testo, disponibile in edicole di Milano e Roma, oltre che negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia, analizza come il teatro abbia influenzato la produzione e la gestione delle emozioni nel tempo. La pubblicazione si focalizza sul rapporto tra tecnologia e spettacolo, senza approfondire aspetti legali o di opinione.

Questo è un articolo del numero de Linkiesta Etc dedicato al tema della tecnologia delle emozioni, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Leo Muscato in un momento delle prove dell’opera, al teatro della Scala. La messa in scena del capolavoro di Verdi è stata replicata fino al 2 gennaio 2025 per un totale di 8 rappresentazioni (più un’anteprima Under30 il 4 dicembre). Avrebbe potuto diventare un maresciallo dell’Arma. O un programmatore in Visual Basic. O, ancora, il titolare di uno street food sul litorale pugliese non lontano da Martina Franca, dove è nato. Invece Leo Muscato, al secolo Leonardo, è il regista di Otello di Giuseppe Verdi, presto in scena in Germania. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Viaggio nella prima fabbrica delle emozioni della storia dello spettacolo: il teatro

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LA STORIA DI ARLECCHINO | Racconto Illustrato

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