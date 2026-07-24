Viaggio nella prima fabbrica delle emozioni della storia dello spettacolo | il teatro
Un articolo di Linkiesta Etc esplora la storia del teatro come la prima fabbrica di emozioni, concentrandosi sul ruolo della tecnologia emotiva nello spettacolo. Il testo, disponibile in edicole di Milano e Roma, oltre che negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia, analizza come il teatro abbia influenzato la produzione e la gestione delle emozioni nel tempo. La pubblicazione si focalizza sul rapporto tra tecnologia e spettacolo, senza approfondire aspetti legali o di opinione.
Questo è un articolo del numero de Linkiesta Etc dedicato al tema della tecnologia delle emozioni, in edicole selezionate a Milano e Roma, e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Leo Muscato in un momento delle prove dell’opera, al teatro della Scala. La messa in scena del capolavoro di Verdi è stata replicata fino al 2 gennaio 2025 per un totale di 8 rappresentazioni (più un’anteprima Under30 il 4 dicembre). Avrebbe potuto diventare un maresciallo dell’Arma. O un programmatore in Visual Basic. O, ancora, il titolare di uno street food sul litorale pugliese non lontano da Martina Franca, dove è nato. Invece Leo Muscato, al secolo Leonardo, è il regista di Otello di Giuseppe Verdi, presto in scena in Germania. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
LA STORIA DI ARLECCHINO | Racconto Illustrato
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