a milano il teatro diventa viaggio poetico tra aristofane e dante | workshop internazionale e spettacolo finale all’anfiteatro della martesana

Notizia in breve

Dal 5 al 7 giugno, all’Anfiteatro della Martesana, si svolge un workshop internazionale dedicato alla commedia di Aristofane, «Gli Uccelli». Durante i tre giorni, attori e registi partecipano a sessioni di formazione e pratiche teatrali. Il progetto culmina con uno spettacolo finale che unisce elementi poetici e narrativi ispirati anche a Dante. L’evento è aperto al pubblico e si svolge in uno spazio all’aperto nel cuore della città.