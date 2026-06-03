a milano il teatro diventa viaggio poetico tra aristofane e dante | workshop internazionale e spettacolo finale all’anfiteatro della martesana
Dal 5 al 7 giugno, all’Anfiteatro della Martesana, si svolge un workshop internazionale dedicato alla commedia di Aristofane, «Gli Uccelli». Durante i tre giorni, attori e registi partecipano a sessioni di formazione e pratiche teatrali. Il progetto culmina con uno spettacolo finale che unisce elementi poetici e narrativi ispirati anche a Dante. L’evento è aperto al pubblico e si svolge in uno spazio all’aperto nel cuore della città.
A Milano il teatro diventa viaggio poetico tra Aristofane e Dante: workshop internazionale e spettacolo finale all’Anfiteatro della Martesana Milano ospita dal 5 al 7 giugno il workshop teatrale internazionale «Gli Uccelli», dedicato alla celebre commedia di Aristofane, che culminerà in una. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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