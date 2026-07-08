Sotto le luci del Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, l'interrogativo "What’s next?" ha smesso di essere una semplice curiosità per trasformarsi nel manifesto programmatico della nuova stagione di Sky. In un’atmosfera carica di elettricità, alimentata dal ritmo narrativo di Fabio Caressa e dalla presenza dei volti più iconici della testata, il colosso dell’intrattenimento ha alzato il velo su un. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Lo show serale dei palinsesti Sky trasforma il Teatro Gaber nella Fabbrica delle Storie

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