Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-07-2026 ore 20 | 25

Alle ore 20:25 del 24 luglio 2026, si segnala un incidente sulla A1 tra Colleferro e il raccordo anulare di Roma. La viabilità è interessata nella tratta tra Colleferro e Napoli. La redazione di Astral infomobilità, servizio della regione Lazio, informa sui disagi causati dal sinistro.

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per incidente su A1 Roma Napoli tra Colleferro e Valmontone in direzione Roma incidente anche sulla A24 roma-teramo tra Tivoli e Castel Madama anche in questo caso quindi l'azione della capitale Cerco siamo sul raccordo anulare in esterna code per incidente tra Roma Fiumicino e lo stance e tra nazione Roma Sud sul tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e Fiorentini verso raccordo sulla Roma Fiumicino o dell'altezza del Cappellaccio verso l'Eur code per lavori sulla Colombo se vedi Mezzocammino via di Malafede verso Ostia che sulla... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 20:25Alle 20:25 del 7 luglio 2026, sulla A24 a Roma si sono formate code a causa di un incidente.

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 11:25Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio viabilità al momento scorrevole sulle ... romadailynews.it

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