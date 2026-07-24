Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-07-2026 ore 07 | 25

Alle 7:25 del 24 luglio 2026, si segnalano incidenti lungo l'autostrada A1 sulla direttrice. La redazione di Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità, evidenziando problemi di traffico e possibili rallentamenti in zona. Nessuna informazione su feriti o cause specifiche dell'incidente. La situazione resta monitorata e si consiglia di prestare attenzione ai segnali e alle indicazioni sulla carreggiata.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura di incidenti in A1 sulla direttrice Roma Napoli al momento sono 7 km di coda tra Colleferro e Ferentino in direzione Napoli si transita solo su una corsia per chiedere tu a Napoli si consiglia di uscire a Colleferro e dopo aver percorso la viabilità ordinaria via Casilina rientrare in autostrada a Ferentino centro siamo sul raccordo anulare in interna per un incidente sono formate code tra le uscite diramazione Roma sud è ampia proseguiamo lungo la carreggiata interna con dei qui per traffico dalla puntina lo andiamo sulla Pontina... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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