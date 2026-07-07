Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 20 | 25

Alle 20:25 del 7 luglio 2026, sulla A24 a Roma si sono formate code a causa di un incidente. La segnalazione, fornita dal servizio di Astral Infomobilità della regione Lazio, indica che il traffico è rallentato e ci sono state ripercussioni sulla viabilità. Nessuna informazione su eventuali feriti o dettagli specifici dell’incidente è stata comunicata. La situazione resta sotto monitoraggio da parte delle autorità.

Astral infomobilità Un saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ha segnato code per incidente sulla A24 roma-teramo tra Castel Madama Vicovaro Mandela in direzione Teramo mentre sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna abbiamo dei rallentamenti tra la Roma Fiumicino via Appia anche sul tratto Urbano della A24 l'altezza di Tor Cervara Verso il raccordo mentre abbiamo per traffico intenso sulla Colombo tra via Di Mezzocammino vediamo verso Ostia facciamo al trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare Per consentire lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della stazione di Acilia i tre... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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