Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-07-2026 ore 17 | 25
Il servizio di Astral Infomobilità segnala un incidente sulla A1 Roma-Napoli, con rallentamenti tra le uscite 1 e 4. La Regione Lazio ha attivato un servizio di mobilità per gestire la situazione. Non sono stati forniti dettagli sul tipo di incidente o sui tempi di ripristino. La viabilità sulla strada resta congestionata in entrambe le direzioni.
Astral infomobilità assoluto di mobilità un servizio della regione Lazio per incidente sulla A1 Roma Napoli treno da 1 a 4 video con la diramazione Roma Sud in direzione Napoli possiamo uscire sul Raccordo Anulare carreggiata interna code per incidente tra le uscite diramazione Roma Sud via Appia Eco del tratti tra salario e A24 internet Terna segnaliamo la Roma Fiumicino direzione Roma Sud sul tratto Urbano della A24 code a tratti tra Portonaccio e Tor Cervara direzione raccordo e sulla Roma Fiumicino code per incidente all'altezza di via del Cappellaccio verso l'Eur Mettiamoci sulla Pontina qui un bel pollo impanate al sacco del raccordo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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