Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-07-2026 ore 17 | 25

Notizia in breve

Il servizio di Astral Infomobilità segnala un incidente sulla A1 Roma-Napoli, con rallentamenti tra le uscite 1 e 4. La Regione Lazio ha attivato un servizio di mobilità per gestire la situazione. Non sono stati forniti dettagli sul tipo di incidente o sui tempi di ripristino. La viabilità sulla strada resta congestionata in entrambe le direzioni.