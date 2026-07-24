Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-07-2026 ore 16 | 25

Notizia in breve

Alle 16:25 del 24 luglio, si registra un'auto in tilt sulla A1 Roma-Napoli, causando un'auto in coda tra i km 1 e 4. La viabilità è rallentata nel tratto interessato. Un treno tra Roma e Napoli è stato coinvolto in un incidente, con video che documentano la scena. La circolazione sulla strada è rallentata a causa dell'incidente, che ha provocato un disservizio nel traffico regionale.