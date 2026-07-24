Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-07-2026 ore 16 | 25
Alle 16:25 del 24 luglio, si registra un'auto in tilt sulla A1 Roma-Napoli, causando un'auto in coda tra i km 1 e 4. La viabilità è rallentata nel tratto interessato. Un treno tra Roma e Napoli è stato coinvolto in un incidente, con video che documentano la scena. La circolazione sulla strada è rallentata a causa dell'incidente, che ha provocato un disservizio nel traffico regionale.
Astral infomobilità assoluto di mobilità un servizio della regione Lazio apertura coda per incidente sulla A1 Roma Napoli treno da 1 a 4 video con la diramazione Roma Sud in direzione Napoli possiamo uscire sul Raccordo Anulare carreggiata interna code per incidente tra le uscite diramazione Roma Sud via Appia Eco del tratti tra salario e A24 internet sterna segnaliamo la Roma Fiumicino la diramazione Roma Sud sul tratto Urbano della A24 con gli alterati tra Portonaccio e Tor Cervara direzione raccordo e sulla Roma Fiumicino poi di all'altezza di via del Cappellaccio verso l'Eur possiamo Sì sulla Pontina più un veicolo in causa con il... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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