Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-07-2026 ore 15 | 25
Il traffico sulla strada principale è bloccato a causa di un incidente. La viabilità nella zona risulta congestionata e si consiglia di evitare il percorso. La situazione viene monitorata e aggiornamenti saranno forniti appena disponibili. Non sono stati comunicati dettagli sulla dinamica dell’incidente o sulle eventuali persone coinvolte. La viabilità potrebbe subire ulteriori rallentamenti nelle prossime ore.
Astral infomobilità saluto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura traffico bloccato per incidente sulla A1 Roma Napoli A1 A24 il video con la cremazione Roma Sud In entrambe le direzioni e 3 km di coda in direzione Napoli spostiamoci sul grande raccordo anulare carreggiata interna code a tratti tra le uscite Appia Pontina mentre in esterna segnale Vetralla Roma Fiumicino la diramazione Roma Sud andiamo sulla Pontina poi un veicolo in panne causa code tra Spinaceto a Castel Romano direzione Latina e fine code per lavori sulla Colombo tra via di Mezzocammino vedi mandateli verso Ostia chiusura al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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