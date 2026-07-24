Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-07-2026 ore 13 | 25

Notizia in breve

Alle 13:25 del 24 luglio 2026, la viabilità sulla tratta Roma-Napoli è stata interrotta a causa di un incidente. La redazione di Astral Infomobilità segnala che la strada è bloccata e che non è attivo il servizio di mobilità regionale sulla linea. Nessun dettaglio sulle cause dell’incidente o sui mezzi coinvolti è stato fornito. La situazione ha causato disagi e rallentamenti nel traffico.