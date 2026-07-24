Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-07-2026 ore 13 | 25
Alle 13:25 del 24 luglio 2026, la viabilità sulla tratta Roma-Napoli è stata interrotta a causa di un incidente. La redazione di Astral Infomobilità segnala che la strada è bloccata e che non è attivo il servizio di mobilità regionale sulla linea. Nessun dettaglio sulle cause dell’incidente o sui mezzi coinvolti è stato fornito. La situazione ha causato disagi e rallentamenti nel traffico.
Astral infomobilità di nuovo trovati dalla redazione di Astral infomobilità non servizio della regione Lazio in apertura incidente sulla Roma Napoli in via di risoluzione tra Ferentino e Frosinone in direzione Napoli non ci sono ripercussioni di traffico e spostiamo sul raccordo anulare per traffico invece si rallenta in esterna all'altezza dell'uscita puntina poi dalla Ardeatina alla cremazione Roma Sud andiamo sulla statale Pontina traffico rallentato da raccordo anulare a Castel di Decima verso Latina e chiusura è la trasporto pubblico la ferrovia regionale metro mare a partire da lunedì 27 luglio dal lunedì al venerdì le ultime partenze... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
Notizie e thread social correlati
Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 13:25Alle ore 13:25 del 7 luglio 2026, la viabilità nella regione Lazio mostra miglioramenti, secondo il servizio di Astral Infomobilità.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 07:25Alle 7:25 del 13 luglio 2026, sulla Cassia bis si registrano rallentamenti a causa di lavori in corso.
Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 13 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 07 | 25.
La Regione estende le restrizioni orarie per proteggere dal sole cocente altre fasce di lavoratori a rischio. #Roma #Latina #Lazio #AltreNotizie #InPrimoPiano #RegioneLazio #ordinanza #emergenzacaldo x.com
Nuovo Stadio della Roma a Pietralata: prosegue l'iter verso l'obiettivo! ?Un importante passo in avanti per il progetto del nuovo stadio della Roma nel quartiere di Pietralata. La Direzione Urbanistica della Regione Lazio ha espresso parere favorevole sul facebook
Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 11:25Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio viabilità al momento scorrevole sulle ... romadailynews.it
Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it