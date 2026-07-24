Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-07-2026 ore 12 | 25

Notizia in breve

Alle ore 12:25 del 24 luglio 2026, un incidente ha causato disagi sulla viabilità di Roma. La circolazione sulla strada principale è rallentata, con traffico che si accumula in prossimità del punto interessato. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e ripristinare la normale fluidità del traffico. La situazione resta monitorata, e si consiglia di evitare la zona o percorrere percorsi alternativi.