Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-07-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 24 luglio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio presenta disagi a causa di uno sciopero. La società di trasporto regionale ha diffuso un avviso tramite il servizio Astral Infomobilità, segnalando possibili sospensioni o riduzioni del servizio di trasporto pubblico. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla durata o le aree interessate. La comunicazione invita gli utenti a consultare gli aggiornamenti ufficiali per eventuali variazioni nei servizi di mobilità.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario terminerà questa sera alle ore 20:59 ricordiamo che sono garantiti i servizi essenziali del regionale dalle 18 e fino al termine dello sciopero veniamo al traffico sul Raccordo Anulare ancora intenso interna si rallenta dall'appia la Roma Fiumicino esterna anche tra Cassia Veientana e Casal del Marmo poi dall'appia alla Tuscolana Ci aspettiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo traffico rallentato Da Fortunato al video per la tangenziale est in direzione centro diamo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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