Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-07-2026 ore 09 | 40

Notizia in breve

Il servizio di Astral infomobilità segnala uno sciopero in corso, con aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione è stata diffusa alle 9:40 del 24 luglio 2026. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla durata o le aree interessate, ma si invita a consultare i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti. La situazione potrebbe influenzare il traffico e i mezzi pubblici nella regione.