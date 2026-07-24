Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-07-2026 ore 09 | 10

Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio l'aggiornamento su un incidente in A1 direttrice Romana tra Fiorentina Colleferro la viabilità è stata completamente ripristinata circolazione è regolare in direzione Napoli ci spostiamo sul Raccordo Anulare interna risolto l'incidente permangono code per traffico tra le uscite diramazione Roma Sud era poi così attratti dalla Cina alla Roma Fiumicino in esterna code tra Cassia Veientana e Katia Più avanti si rallenta dalla Prenestina Tiburtina andiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo cose da Portonaccio al bivio per la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-07-2026 ore 09:10Alle 09:10 del 9 luglio 2026, sulla viabilità di Roma, sono stati segnalati veicoli feriti sulla carreggiata del Raccordo Anulare.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 09:10Alle 09:10 del 7 luglio 2026, sulla strada tra Roma e Fiumicino si è verificato un incidente che ha causato disagi alla viabilità.

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 11:25Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio viabilità al momento scorrevole sulle ... romadailynews.it

Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it